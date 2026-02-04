Gelir Tamamlayıcı Hane (Aile) Desteği için çalışmalar sürüyor

ANKARA (EKONOMİ)

Edinilen bilgilere göre; dar gelirli aileler tespit edildikten sonra, nakti, yakıt, yol eğitim ve sağlık gibi katkı sağlayacak.

Hükümet etki analizleri ile birlikte, her ilde pilot mahaller belirleyecek. İl ve mahalle düzeyinde tarama yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışma hane bazlı sosyal destekleri içeriyor. Geçimini düşük emekli maaşından sağlayanların yanı sıra dar gelirli ve asgari ücretle geçinen haneler tespit edilecek.

Örneğin bir eve bir asgari ücretin girdiği çocuklu aileler tespit edilecek. O tespitler doğrultusunda söz konusu ailelere gıda, kira, yakıt, eğitim desteği gibi destekler yapılacak. Çalışma bölge, il ve mahalle bazında yürütülüyor. Hazineye ise maliyeti etki analizleri ile çıkaracak. Sosyal desteğin bu yıl içinde hayata geçmesi planlanıyor.