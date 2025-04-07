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Gelir vergisi beyannamesinde son gün bugün! Geciktirene ceza gelecek

2024 yılı için beyanname verme ve ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Beyannameler internet üzerinden kolayca doldurulabilir. Belirlenen süre içinde işlem yapmayanlara ise özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Haber Merkezi
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Gelir vergisi beyannamesinde son gün bugün! Geciktirene ceza gelecek
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2024'te elde edilen kazançlara ilişkin beyanname döneminde sona gelindi. Ödemeler, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle yapılabilecek. Birinci taksit ve damga vergisi bugün ödenecek. İkinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Ek gelir yaratan kira ve menkul sermaye gibi her türlü kazanç için beyanname verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarın altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Zamanında vermeyene usulsüzlük cezası

Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresi üzerinden doldurulabiliyor. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşılabilecek. Beyannameyi zamanında vermeyene özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ödemeler ise Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca, tüm vergi dairelerinden, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

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