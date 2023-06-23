'Gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmeli'

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İZMİR - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretteki artış sonrası gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, son günlerde yaşanan vize sorununa da dikkat çekti. Toplantıda söz alan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Jak Eskinazi de, ihracatı destekleyen ekonomi politikaları beklediklerini dile getirdi.

Ücretli çalışanların refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, asgari ücrette yapılan iyileştirmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Özgener, “Reel sektörün rekabetçiliğinin korunması en az refah seviyesinin artırılması kadar önemli. Kamu mali dengesi gözetilerek özel sektörün rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli” diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’un, vizelerde olağan dışı bir durumun olmadığını, vize hizmetinin askıya alınmadığını, ifade etmesine istinaden, yaşanılan durumun farklı olduğuna dikkat çeken Özgener, “Bugün yapılan vize randevusu başvurusuna Eylül’ün ilk haftasına randevu alabilirken, bazı ülkelerde vize randevu sistemi tamamıyla kapalı. Vize sorunu maalesef büyük ve Türkiye genelinde bir mesele haline gelmiş durumda. Devletin en üst organları durumun bilincinde ve en üst düzeyden bu meselenin çözümü için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Eskinazi: Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik bekliyoruz

Finansal istikrar için şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk beklediklerini ifade eden Jak Eskinazi, yeni hükümetten beklentilerini 3 başlıkta özetleyerek, “Döviz kuru baskı altından kurtulmalı, ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaşmalı, gerçekçi faiz politikaları piyasaları rahatlatmalı. Ocak ayından bu yana ihracatın zorlaştığı, ithalat kolaylaştığı bir dönem yaşanıyor. Hem ihracata hem de iç piyasaya üretim yapan firmalarımız zor durumda” diye konuştu.

İnciraltı, İzmirlilerin refahını artıracak

İzmir’in kalkınması açısından, İnciraltı bölgesinin önemli fırsatlar barındırdığını söyleyen Mahmut Özgener, “İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uyarınca onaylandı. Kent merkezinde yer alan, yeşil ve mavinin aynı alanda buluştuğu İnciraltı, turizm ve ticaret alanındaki potansiyeliyle tüm İzmirlilerin refahına olumlu etki edecek. Termal ve sağlık turizmi, kentimiz turizmi açısından önemli potansiyele sahip bir alan. İnciraltı’nın özellikle termal, sağlık ve spor turizmi odağında ‘iyi yaşam’ temasıyla yatay mimari gözetilerek oluşturulan imar planlarının kısa sürede yürürlüğe girmesi ve yatırımcıya sunulur hale getirilmesi konusunu önemsiyoruz” açıklamalarında bulundu.