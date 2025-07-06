Gelişen piyasaların borç iştahı kabardı: Jeopolitik riskler yatırımcıyı korkutamadı!

Ortadoğu’daki artan gerginlikler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve enerji piyasasındaki dalgalanmalara rağmen, gelişen piyasalar 2025’in ilk yarısında borçlanma araçlarında rekor seviyelere ulaştı. BNP Paribas’tan Alexis Taffin de Tilques, “Dünya genelinde en zor dönemlerde bile piyasaların bu kadar aktif kalması şaşırtıcı,” dedi.

JP Morgan verilerine göre, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölgelerindeki borçlanma hacmi 190 milyar doları geçti. Bu rakam, geçen yılın rekoru olan 285 milyar dolara yaklaşmakta.

Jeopolitik riskler bazı sektörlerde talebi artırdı

HSBC verilerine göre sadece Orta Doğu ülkeleri 106 milyar dolarlık tahvil ve sukuk ihraç etti. Suudi Arabistan gibi enerji zengini ülkeler faizlerdeki düşüşten yararlanarak bu fırsatı iyi değerlendirdi. Bölgenin toplam CEEMEA borçlanmasının %40’ını gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

HSBC’den Khaled Darwish, “Bu yılın ilk yarısı Orta Doğu için kesinlikle rekor bir dönem oldu,” dedi.

Jeopolitik riskler bazı sektörlerde talebi artırdı. NATO ülkelerindeki savunma harcamalarının yükselmesiyle, yatırımcılar savunma sanayi tahvillerine yöneldi. Çek Cumhuriyeti merkezli CSG şirketi, yatırımcı talebi üzerine tahvil ihracını 1 milyar euro ve 1 milyar dolar olmak üzere iki ayrı dilimde iki katına çıkardı.

Dolar dışı finansman seçenekleri masada

Yatırımcıların gelişen piyasalara olan ilgisinin artması, aynı zamanda dolar bağımlılığından uzaklaşma (de-dollarisation) eğilimini de tetikliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bu yıl Euro cinsinden tahvil ihraç etti.

JP Morgan’dan Stefan Weiler, Japon yeni ve Çin yuanı gibi diğer para birimleriyle de borçlanmaların arttığını belirterek, “Dolar dışı finansman seçenekleri artık ciddi şekilde masada. Bu de-dolarizasyon sürecinin başlangıcı olabilir,” dedi.

Kurumsal borçlanma artıyor

Citigroup verilerine göre gelişen piyasa tahvil ihracı yılın ilk yarısında %20 artarken, kurumsal ihraçlar özellikle öne çıktı. Suudi Arabistan’ın madencilik devi Maaden 1.25 milyar dolarlık sukuk, Angola merkezli Azul Energy ise 1.2 milyar dolarlık ilk tahvilini piyasaya sürdü.

Aynı zamanda, daha kısa vadeli borçlanmalara yönelim dikkat çekiyor. CEEMEA bölgesinden sadece iki adet 30 yıl vadeli tahvil ihracı yapılırken, 3 yıl vadeli işlemler rekor seviyeye ulaştı. Citi’den Victor Mourad, “Artık hükümetler ve şirketler kısa vadeye odaklanıyor. Bu da küresel faiz eğrilerindeki dikleşmenin doğal sonucu,” yorumunda bulundu.

"Yeni ihraççılar piyasaya giriyor"

Yatırımcılar hem çeşitlilik hem de yüksek getiri peşinde. BNP Paribas’tan Tilques, sabit getirili varlıkların jeopolitik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirtti. JP Morgan ise gelişen piyasa borçlanmalarının hisse senetlerine göre daha büyük marj sunduğunu vurguladı. Citigroup’tan Mourad, “Yeni ihraççılar piyasaya giriyor. Bu da yatırımcılar için çeşitliliği artırıyor,” dedi.