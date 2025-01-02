Gemi yakıt ikmalcileri, yeni yönetimle güçleniyor

İSTANBUL/EKONOMİ

Yeni yönetimini seçen Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği (GYİD), hedef büyüttü. GYİD Başkanı Mustafa Muhtaroğlu, yeni dönemde “Birlikten güç doğar” felsefesiyle hareket ederek katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerine dikkat çekti. Muhtaroğlu, “Bu doğrultuda, çok sayıda komite ve çalışma grubu oluşturuldu. Tüm üyelerin süreçlere katılımını sağlamak ve aidiyet duygusunu artırmayı hedefliyoruz. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte, bugüne kadar dernekten uzak duran birçok önemli sektör temsilcisinin yoğun ilgiyle üye olduğu gözlendi. Bu katılımın da katkısıyla, dernek olarak sektörü hak ettiği temsil gücüne ve saygınlığa ulaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, 2. büyük ikmal noktası”

2001 yılında kurulan GYİD, sektörün sorunlarına çözüm üretmenin yanı sıra Türkiye’de gemi yakıt ikmal işini geliştirerek ulusal ve uluslararası alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. GYİD Başkanı Mustafa Muhtaroğlu, “Geçen süre zarfında, bu hedeflere büyük ölçüde ulaşıldı. Türkiye; Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerinde ikinci en büyük ikmal noktası haline geldi. Bu gelişme yalnızca sayısal verilerle değil, aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren oyuncuların ve ilgili idarelerin mükemmel uyumu sayesinde, Türkiye’yi dünyanın en güvenli ikmal noktalarından biri haline getirdi” açıklamasını yaptı

Bunker konferansı gün sayıyor

GYİD tarafından düzenlenen 9. İstanbul Bunker Konferansı, 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. GYİD Başkanı Mustafa Muhtaroğlu, derneğin en önemli faaliyetlerinden biri olan etkinliğin 2002 yılından bu yana iki yılda bir düzenlendiğini hatırlatarak, “Dernek yönetimindeki bazı aksaklıklar ve pandemi nedeniyle zaman zaman etkinlik konusunda kesintiler yaşanmıştı. Bu yıl konferansın yoğun bir katılımla geçmesini bekliyoruz” dedi.

Yeni GYİD yönetim kurul şu şekilde:

Başkan: Mustafa Muhtaroğlu (Energy Petrol)

Başkan Yardımcısı: Hasan Çemrek (Erdem Petrol)

Genel Sekreter: Mehmet Fatih Özalp (Opet Petrolcülük)

Üye: Bekir Yıldız (AB Petrol)