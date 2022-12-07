“Genç kuşakların hassasiyetlerini iyi anlamak gerekiyor”

Ahmet USMAN-İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın stratejik partnerliğinde; Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ile İzmir Ticaret Borsası oturum sponsorluğu, Çimentaş Group, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Folkart, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ana sponsorluğunda düzenlenen forumun açılış oturumu İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

ESBAŞ, Seyrek Boru ve TARKEM’in katkı sunduğu forum, EKONOMİ gazetesinin Youtube, Twitter, Linkedin ve Facebook adreslerinden canlı olarak yayınlanıyor. Forumun medya ilişkileri sponsorluğunu Bersay İletişim Grubu, yerel basın sponsorluğunu ise Gözlem ve Ticaret gazeteleri yapıyor. Toplantının ikinci ve üçüncü gün oturumları Ege Palas Business Hotel’de gerçekleştirilecek.

İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Murat Aşkar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan forumun ilk oturumunun moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yaptı.

Açılışta konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, küresel dönüşüm sürecinden yeni dünyayı teslim alacak genç kuşakların hassasiyetlerini iyi anlamak ve değerlendirmek gerektiğini söyledi. Özgener, “Bu dönemde yetişen yeni kuşaklar dünyanın geleceği açısından kritik öneme sahip. Gençlerin değişim talebine refleks göstermeliyiz. Karar alma süreçlerine daha fazla katılmak istiyorlar. Sadece hükümet değil; iş dünyası da bu konuya önem vermeli. Enflasyon en çok gençleri etkiliyor. Gençlerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

İkinci Yüzyıla Başlarken Geleceğe Bakış konulu oturumda Forum İstanbul Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erhan Aslanoğlu, EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, EKONOMİ Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr.Bahadır Kaleağası, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Coşkun Küçüközmen ve Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan izleyicilerle görüşlerini paylaştı.