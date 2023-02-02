Genç nüfusun ağır vasıta ehliyetlerine talebi artıyor

Ali ŞAHİN/BURSA

Pandemi süreci ile birlikte ivmelenen taşımacılık sektörü hem ülkemizde hem de dünyada çok hızlı bir dönüşüme girdi. Taşıma, depolama, stoklama, elleçleme, müşteri hizmetleri, sipariş işleme, ambalajlama ve talep yönetimi gibi konuları kapsayan lojistik faaliyetlerin içerisinde yer alan taşımacılık sektörü, son dönemde en önemli tedarik kalemlerinden birisi haline geldi.



Taşımacılık sektöründe yoğunlaşan ilgi ile birlikte ulaştırma alanındaki meslek belgelerine olan talebin de arttığını ve genç nüfusun da bu kısma yöneldiğini belirten Özbay Eğitim Kurumları Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurs Müdürü Simge Kaya, ‘’Küresel dünya ticaretinin oluşması, Türkiye’nin tedarik zincirinde öne çıkması gibi etkenler ülkemizde de taşımacılık alanına olan ilgiyi artırdı” dedi.

“Başvuranların eğitim düzeyleri de değişti”

Yük, yolcu ve tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmek için mevzuat gereği alınması zorunlu olan eğitimlere ve sertifikalara olan talebin arttığını gözlemlediklerini belirten Kaya, “Bunun yanı sıra söz konusu belgelere başvuru yapan kişilerin eğitim düzeylerine baktığımızda geçmiş yıllara oranla önemli farklılıklar var. Önceki yıllarda yaş ortalaması yüksek, eğitim düzeyi düşük bireylerin başvurduğu ağır vasıta ehliyetlerine, yolcu ve yük taşımacılığı belgelerine yapılan başvuruların daha genç ve eğitimli nüfusa kaydığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden biri belli mesleklerdeki insan kaynağının fazla olmasına karşın, taşımacılık sektöründe insan kaynağı ihtiyacının artmış olması. Bunun dışında yurtdışındaki çalışma imkânlarının gençler tarafından daha cazip görülüyor olmasının da önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz” dedi.