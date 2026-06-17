Genç nüfusun değeri geç anlaşılıyor!

BESTİ KARALAR / ANKARA

Sorunun ana nedenleri araştırıldı. Kamuoyu, 10 yıl ‘üç çocuk’ çağrısına mesafeli yaklaştı. AK Parti’nin de masasında olan, GENAR’ın mayıs ayı raporunda genç nüfus artışının hızla düşüş nedenleri araştırıldı. GENAR, mayıs ayı raporunda, “Genç Nüfus Avantajı Sona Ererken: Türkiye’de Nüfus Artış Sorunu” başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Toplumdan mesafeli yaklaşım

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 yıl önce gündeme getirdiği ve ailelere yönelik, ‘en az üç çocuk’ çağrısını gündemde tutsa da kamuoyunun meseleye “mesafeli” kalmaya devam ettiği, çünkü toplumun geniş kesimlerinin, bu sorunun günün birinde krize dönüşebileceğini öngörmediği tespitine yer verildi. Hükümetin attığı adımlarla birlikte son bir yılda bu eğilimin kırıldığı, toplumun yüzde 54,5’inin bu sorunu fark etmiş olmasının meselenin nihayet görülebildiğine dikkat çekildi. Genç nüfusu ile öne çıkan Türkiye’nin, kısa sürede nüfus artış hızında birçok refah toplumunun gerisine düştüğü tespitine yer verilen raporda, bu sorunun uzun vadede derinleşeceği endişesinin hükümeti çeşitli alanlarda tedbir almaya yönelttiği aktarıldı.

Erkekler daha çok farkında

Evlenme yaşının yükselmesinin, evlenmeme ve çocuk sahibi olmama eğilimlerinin yaygınlaşmasının pek çok nedeni var. Araştırmanın ayrıntılarında kadınların ve gençlerin nüfus meselesini erkeklere ve daha ileri yaş gruplarına göre daha az önemsemesi, sorunun kaynağına dair hayati bir ipucu verdiğine dikkat çekildi. Nüfus azalışını sorun olarak görme oranı erkeklerde yüzde 64,6 iken, kadınlarda yüzde 44,6’ya geriliyor. Erkeklerin soruna kadın ve genç gruplardan daha hassas yaklaştığı da raporda yer aldı.

Raporda, bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin henüz kapsamlı ve üzerinde uzlaşılmış bir yol haritasının ortaya konulmadığı görüşüne de yer verildi. Bu meselede toplumsal psikolojiyi etkileyen ekonomik, kültürel ve sosyal pek çok faktörün etkili olduğu vurgulandı.