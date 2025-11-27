  1. Ekonomim
Konya’da bir ziraat mühendisi, yüksek katma değerli ürünlerden safranı topraksız tarım yöntemiyle yetiştirerek hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgedeki üretim çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

4 ay önce üniversiteden mezun olan ve safran üretimi için tesis kuran Mert Pektaş (25), hububat üretiminin yoğun olduğu bölgede çiftçilere, alternatif ve yüksek getirili bir üretim modelinin mümkün olduğunu göstermek istedi.

Pektaş, Sarayönü ilçesinin dağlık mahallesi Bahçesaray'daki tesisinde, kontrollü üretimle safranda istediği kaliteyi ve sürdürülebilirliği elde etti.

İlk hasadını tamamlayan ve yeni üretim dönemine hazırlanan Pektaş, safranın hastalıklara dayanıklılığıyla, iklim ve su koşullarına uygunluğuyla bölge insanına fırsat sunduğunu belirtiyor.

Pektaş, AA muhabirine, Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen safranın ekonomik değeriyle cazibesi olduğunu söyledi.

"14 metrekare alanda 10 bin safran soğanı bulunuyor"

Kuraklığın etkilerinin her geçen gün artması ve ürünün ekonomik değerinden dolayı safranı tercih ettiğini belirten Pektaş, "Tesisimin alanı 14 metrekare. Bu alanda 10 bin safran soğanı bulunuyor. Bu üretimi arazide yapmak isteseydik 1000 metrekare alana ihtiyacımız olacaktı. Arazisi olmayan insanların da yapabileceği bir iş." dedi.

"Üretim maliyetleri uygun"

Topraksız safran tarımının çok zor olmadığını, üretim maliyetlerinin de uygun olduğunu dile getiren Pektaş, "Bu tesisi ben kendi çalışmalarımla yaptım ve 10 bin soğan da dahil yaklaşık 500 bin liraya mal oldu. Hasadımızı bitirdik. Yaklaşık 250 gram safran elde ettik. Şimdi soğan çoğaltma işlemine geçtik. Böyle bir tesis kısa sürede kendisini amorti edebilir. Safranın yanında çoğalttığımız soğanlardan da satış yapıyoruz." diye konuştu.

Pektaş, bu büyüklükteki bir safran tesisinin, yılda 1 milyon liradan fazla getiri sağlayabileceğini ifade etti.

Topraksız safranla ezber bozan genç mühendis çiftçilere ilham oluyor - Resim : 1Safranın dünyanın en pahalı baharatlarından olduğuna işaret eden Pektaş, tesisi başta deneme amaçlı kurduğunu, başarılı olduktan sonra büyütmeye karar verdiğini ve ilgisi olanlara da önerdiğini söyledi.

Pektaş, "Bu işe başlamaktaki bir amacım da bölge insanına ek gelir elde edebilecekleri bir üretim yöntemi olduğunu göstermekti. Küçük alanda bile bu işi yapabilirler. Bu işin maliyeti çok yüksek değil. Merak edenler, soranlar, gelip görmek isteyenler oluyor. İlgi duyanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

