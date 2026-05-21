Gençler beyaz yaka işlerden uzaklaştı: Çıraklık ve ustalık mesleklerine ilgi arttı

Türkiye’de gençlerin kariyer tercihleri değişiyor; masa başı işler yerine kısa sürede kazanç ve bağımsız çalışma imkânı sunan teknik mesleklere yönelim artıyor. Elektrikçilik ve sıhhi tesisat gibi alanlar ise en çok ilgi gören meslek grupları arasında yer alıyor.

Teknik mesleklere ve girişimciliğe yönelim artıyor

Geleneksel beyaz yaka işlere olan ilgideki azalma, gençleri daha somut beceriler gerektiren sektörlere yönlendirdi. İşverenlerin verdiği bilgilere göre, son dönemde çıraklık ve yardımcı usta pozisyonlarına yapılan başvurularda önemli bir artış yaşanıyor. Gençler, bu mesleklere girerek hem daha kısa sürede gelir elde edebiliyor hem de esnek çalışma saatlerinin avantajından yararlanabiliyor.

Teknik alanların dikkat çeken bir diğer özelliği ise kişisel isim oluşturabilme, sektörde kendi müşteri portföyüne sahip olabilme ve girişimcilik imkanı sağlaması. Birçok genç, birkaç yıl deneyim kazandıktan sonra bağımsız çalışmayı ve kendi işini kurmayı tercih ediyor.

Elektrik ve tesisat ustaları 80 bin tl’ye varan kazanç elde ediyor

Çarpıcı maaşlar ise bu ilgiyi besleyen başlıca etkenlerden biri. 2026 yılı itibarıyla elektrik ustaları ile sıhhi tesisat işlerinde çalışan gençlerin kazançları, birçok tecrübeli beyaz yaka çalışanı geride bırakmış durumda. Kurumsal firmalarda ya da büyük projelerde iş alan deneyimli elektrik ustalarının aylık gelirleri 60.000 ila 80.000 TL civarında seyrediyor. Mesleğe yeni başlayan ve temel işleri öğrenen yardımcı ustaların maaşları ise minimum 50.000 TL’den başlıyor.

Giderek yaygınlaşan akıllı ev sistemleri ve endüstriyel elektrik projelerinde uzmanlaşmış genç teknisyenlerin kazançları 90.900 TL’ye kadar tırmanabiliyor. Benzer şekilde, kombi, mekanik altyapı ve modern ısıtma sistemleriyle ilgilenen tecrübeli tesisat ustalarının net maaşları da 65.000 TL civarında ölçülüyor.