Gençler, eğitimde ve istihdamda yok: Türkiye, NEET’te Avrupa’da lider oldu!

DİSK-AR’ın “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü 2026 1. Çeyrek” raporuna göre Türkiye’de gençlerin eğitim ve istihdam dışında kalma oranı Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Raporda yer alan verilere göre, 15-29 yaş grubunda “ne istihdamda ne eğitimde” (NEET) olan gençlerin oranı 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 26,3 olarak gerçekleşti.

Eurostat verilerine dayandırılan çalışmada, AB-27 ülkeleri ortalamasının yüzde 11 olduğu belirtilirken, Türkiye’nin oranının Avrupa ortalamasının iki katından fazla olduğu vurgulandı.

“Her 4 gençten biri sistemin dışında”

Raporda, Türkiye’de yaklaşık her dört gençten birinin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığına dikkat çekildi. DİSK-AR, NEET grubundaki gençlerin önemli bölümünün işsiz veya iş aramaktan vazgeçmiş kişilerden oluştuğunu belirtti.

Türkiye’nin ardından Avrupa’da en yüksek NEET oranına sahip ülkeler Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Romanya oldu. En düşük oranlar ise Hollanda, İsveç ve Norveç’te görüldü.

Genç kadınlarda tablo daha ağır

Raporda genç kadınların işgücü piyasasındaki kırılganlığına ayrıca dikkat çekildi. 15-24 yaş grubunda geniş tanımlı işsizlik oranı genç erkeklerde yüzde 34,4 olurken, genç kadınlarda yüzde 50,8’e yükseldi.

DİSK-AR, gençlerde iş bulma umudunun zayıfladığını, eksik istihdam ve işgücünden kopuşun genç işsizliğini daha görünür hale getirdiğini değerlendirdi.