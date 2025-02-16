Gençlere günlük 1083 liralık destek! 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda İŞKUR Gençlik Programı'nın başlatılacağını duyurmuştu. 10 Şubat'ta başlayan başvurulara kısa sürede 242 bin 391 öğrenci katıldı.

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş programla ilgili açıklamalarda bulundu. Programın, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan aktif iş gücü programı olduğunu aktaran Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sağladığını hem de çalışma disiplini kazandırdığını dile getirdi.

Başvuru şartları neler?

Programa, 18 yaşını dolduran, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerin başvurabildiğini belirten Güneş, ailesiyle yaşayan öğrenciler için hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerektiğini, yurtta kalan öğrencilerin ise bu şarttan muaf tutulduğunu söyledi.

Güneş, programa kabul edilecek öğrencilerin, üniversite tarafından noter huzurunda yapılacak kurayla belirleneceğini duyurdu.

Başvurular 5 gün sürüyor

Programa başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren Güneş, bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü kaydetti.

Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.

Programa dahil edilen öğrencilerin temizlik işleri, tehlikeli ve çok tehlikeli işler dışında üniversitelerin belirlediği alanlarda görev alabileceklerini vurgulayan Güneş, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz, gelişimlerine katkısı olacağını düşündüğümüz, araştırma-geliştirme faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projelerin desteklenmesi, kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi, kütüphane faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm, sportif ve kültürel etkinlikler, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlık ve rehberlik merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi 30'a yakın alanda görev alabilirler.

Bildiğiniz üzere, ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital dönüşüm) çağındayız ve belirlenen alanların birçoğu da bu sürece katkı sağlayacak alanlar. Amacımız, gençlerimizin ikiz dönüşüm çağı becerileriyle donatılmasına katkı sağlamak."

Günlük 1083 lira ödeme

Güneş, programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabildiklerini ifade eden Güneş, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini belirtti.

Güneş, programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmadığını da sözlerine ekledi.