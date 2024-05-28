“Gençleri kırsalda tutmak için yüzde 75 prim ödeyeceğiz”

MARUF BUZCUGİL - HÜSEYİN GÖKÇE /ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, belediyenin kırsal destekleri kapsamında bugüne kadar Ankara çiftçisine 6 milyar liranın üzerinde gelir sağladıklarını bildirdi. Çiftçilere tohumdan hasada kadar tüm aşamalarda destek verdiklerini kaydeden Tüzün, kendi Çiftçi Kayıt Sistemi’ni (ÇKS) kurduklarını ve kayıtlı çiftçi sayısının 47 bine ulaştığını söyledi.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Ahmet Mekin Tüzün, bozkır, Akdeniz ve Karadeniz iklim koşullarını bulunduran ilçelere sahip olan Ankara’nın önemli bir tarımsal üretim potansiyeli olduğunu belirtti. Hedeflerinin bu potansiyeli katma değerli ürünlerle zenginliğe dönüştürmek olduğunu belirten Tüzün, “Bunu yapabilmek için, iklim, eğim, rakım gibi bütün parametreleri koyarak bölgeleme çalışması yapıyoruz” dedi. Tohum, fide ve fidanın yanı sıra, gübre ve mazot gibi girdi destekleri de verdiklerini belirten Tüzün, üretimi işleyerek katma değerini artıracak tesisleri de kurmaya başladıklarını aktardı.

EKONOMİ gazetesinin sorularını cevaplayan Ahmet Mekin Tüzün (ortada), hedeflerinin Ankara'nın tarımsal üretim potansiyelini katma değerli ürünlerle zenginliğe dönüştürmek olduğunu dile getirdi.

Uydu ve yapay zeka ile takip

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) verilerini KVKK uyarınca paylaşmadığı için kendi ÇKS’lerini oluşturdukları bilgisini veren Mekin Tüzün, sistemde kayıtlı çiftçi sayısının 47 bin, parsel sayısının ise 139 bin olduğunu anlattı.

Tohum başvurusu yapan çiftçinin elektronik ortamda sisteme ada, parsel dahil gerekli belgeleri yüklediğini ifade eden Ahmet Mekin Tüzün, süreç tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan iklim parametrelerinin cep telefonlarına gönderildiğini kaydetti. Azot ve nem durumunun uydudan takip edilebildiğini toprak analizinin ise ücretsiz yapıldığını dile getiren Tüzün, tohum alan çiftçinin üretim yapıp yapmadığını da uydu ve yapay zeka aracılığıyla takip ettiklerini belirtti. Şu ana kadar verilen desteklerden Ankara üreticisine 6 milyar liranın üzerinde gelir sağlandığını vurgulayan Tüzün, Türkiye’nin bakteri gübresi üreten tek belediyesi olduklarını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1,1 milyon litre gübreyi yüzde 50 hibe ile dağıtacaklarını kaydetti. Tüzün, önümüzdeki dönemde, köylerden topladıkları atık plastiklerini damla sulama borusu haline getirip yüzde 50 hibe ile vereceklerini belirtti.

Odaklarında küçük ve orta boy aile işletmeleri olduğunu söyleyen Ahmet Mekin Tüzün, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretim sonrası destek verdiğini, kendilerinin ise üretim öncesi destek verdiklerini anlattı. Üretimin pazara sunulması aşamasında da fiyatın çok düşmesi halinde müdahale alımı yaptıklarını söyleyen Tüzün, nohut fiyatı düştüğünde piyasaya girdiklerini ve çiftçinin gelirinin azalmasını önlediklerini ifade etti. Ürünlerin değerlendirilmesi için ABB bünyesinde 8 tane Başkent Market kurulduğu bilgisini veren Tüzün, çiftçi kooperatiflerinden gelen ürünleri burada değerlendirdiklerini, kooperatiflere 5 yılda 680 milyon liralık kaynak aktardıklarını söyledi.

Hayvancılık desteklerinden de bahseden Tüzün, arıcılığın yanı sıra Ankara Keçisi için de materyal desteği verdiklerini, yem bitkileri üretimi yaparak çiftçilere dağıttıklarını aktardı. Buzağı ve kuzu ölümlerinin önüne geçmek için de proje başlatacaklarını söyleyen Tüzün, mevcut yasanın belediyelerin sahipli hayvanlara destek vermesini önlediğini, bunun değiştirilmesi gerektiğini anlattı.

“Gençleri köylerde tutmak için çalışıyoruz”

Türkiye’de kırsal nüfusun yaş ortalamasının 55 olduğunu ve 15 yıl içinde tarımda uğraşacak kimsenin kalmayacağını dile getiren Ahmet Mekin Tüzün, gençleri köylerde tutmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tüzün bu kapsamda önce genç/kadın çiftçilerden başlamak üzere sigorta primlerinin yüzde 75’ini Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacaklarını vurguladı. Tüzün böylece sigortalı iş bulma bahanesiyle şehre göçün de önlenebileceğini bildirdi.

“GES kuruyoruz, elektrik masrafları yarıya düşecek”

Tarımsal üretimin önemli girdilerinden elektriğin maliyetini düşürmek için uygun yerlere GES yatırımı yapacaklarını belirten Ahmet Mekin Tüzün, ayrıca iki tane de mobil GES kurarak ihtiyaç olan yerlere römorkla taşıyacaklarını bildirdi. Gölbaşı’nda 3500 dönüm arazi üzerine Türkiye’nin en büyük tarım kampüsünü kurduklarını vurgulayan Tüzün, buranın Avrupa’da da örneği bulunmadığını ifade etti.