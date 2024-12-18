Gençlik araştırması yayımlandı: Yoksulluk nedeniyle liseyi bırakanların sayısı arttı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) iş birliğinde, İsveç Hükümeti’nin finansal desteğiyle yürütülen 2023 Türkiye Gençlik Araştırması tamamlandı.

67 ilde 15-24 yaş grubu çalışmaya dahil edildi

Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 67 ilde, farklı yaşam koşullarına sahip 3 bine yakın hanede 15-24 yaş grubunda temsil yeteneğine sahip 1300 genç ile görüşme gerçekleştirildi. Bu kapsamda gençlerin demografisi, yaşam alanları, eğitim ve istihdam durumu, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, çocuk yaşta evliliğe bakışı ile ilgili önemli veriler toplandı.

Çalışma hayatına erken atılıyorlar, okulu terk ediyorlar

Gençlerin çalışma durumuna bakıldığında yüzde 42’sinin çalıştığı, yüzde 20’sinin ne eğitimde ne istihdamda ne de bunlara yönelik yetiştirme programlarına dahil olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, lise düzeyindeki gençlerin yüzde 31’inin ailesinin maddi durumu iyi olmadığı ya da çalışması gerektiği için okulu bıraktığını beyan ettiği kaydedildi.

Sosyal medya kullanımı arttı

Araştırmada ortaya çıkan bulgulara bakıldığında gençlerin yüzde 92’si sosyal medya kullanırken, en çok tercih edilen platformlar ‘Instagram’, ‘Tiktok’ ve ‘X’ oldu.

Gençlerin yüzde 88’inin kadına yönelik şiddeti sosyal medyadan öğrendiği tespit edilen araştırmada, gençlerin yüzde 69’unun cinsel sağlığı ve üreme sağlığını, yüzde 64’ünün çocuk yaşta evlilikleri, yüzde 61’inin de gençlik ve şiddet ile ilgili bilgileri sosyal medyadan aldığı belirlendi.

Yüzde 17'si ya ortaokul ya da daha az eğitimli

Gençlerin eğitim durumları da araştırma kapsamında ele alındı. Birgün’ün haberine göre, gençlerin yüzde 17’sinin ortaokul mezunu ya da daha az eğitimli olduğu ortaya çıktı. Yine, gençlerin yüzde 37’sinin lise öğrencisi, yüzde 23’ünün lise mezunu, yüzde 23’ünün üniversite öğrencisi ya da mezunu olduğu gözlemlendi.

Rapor kamu kurumlarına politikalarında referans olarak kullanılıyor

Araştırma raporunun sonuçlarında, ‘Demografik Profiller ve Yaşam Koşulları’, ‘Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı’, ‘Evlilik ve Çocuk Yaşta Evlilikle İlgili Algılar’ başlıkları da yer alıyor.

​​​​​​​Raporun tanıtım programında konuşan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü İsmet Koç, veriye dayalı politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yaptıkları çalışmaların birçok kamu kurumu tarafından politika ve strateji gerçekleştirmede kullanıldığını söyledi.