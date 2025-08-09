  1. Ekonomim
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 400 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular 9 Ağustos'ta başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmesi hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alım yapılacak kadrolar belli oldu

İlana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı toplamda 4 bin 400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 9 Ağustos'ta başlıyor

Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek.

