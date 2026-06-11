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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 bin 610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Haber Merkezi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakan'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 18 - 24 Mayıs 2026 tarihlerinde başvuruları alınan "2026 Yılı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik) ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) Alımı" yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler.

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