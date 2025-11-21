Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu? GSS prim ödemeleri güncel fiyatları...

Resmi Gazete'de paylaşılan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde fiyat artışı yaşandı. Prim ödemeleri daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak hesaplanırken, bu kararla beraber yüzde 6'ya çıkarıldı.

SGK'nin resmi internet sitesinde, "Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir." açıklaması yapıldı.

Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu?

Prim ödemelerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya yüksletilmesiyle 780,17 TL olan GSS prim ödemesi, 1.560 liraya çıktı. Karar 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Önümüzdeki aydan itibaren GSS primleri zamlı ödenecek.

GSS primi nedir?

GSS primi, Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası kapsamında vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ödemesi gereken zorunlu sigorta bedelidir. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler için gelir durumuna göre belirlenir ve aylık olarak tahsil edilir. Bu prim sayesinde devlet hastaneleri ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında muayene, tedavi ve ilaç gibi hizmetlerden yararlanma hakkı sağlanır.