Genel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine zam geldi. Prim ödemeleri daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak uygulanırken, kararla birlikte yüzde 6'ya çıkarıldı.

SGK sitesinde, "Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir." ifadeleri yer alıyor.

GSS prim ödemesi 1.560 liraya çıkacak

Prim ödemelerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasıyla 780,17 TL olan GSS prim ödemesi, 1.560 liraya yükselecek. Karar 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak. Önümüzdeki aydan itibaren GSS primleri zamlı ödenecek.