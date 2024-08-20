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General Motors küçülmeye gidiyor

General Motors (GM), yazılım ve hizmetler biriminde belirli ekiplerde küçülmeye gideceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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General Motors küçülmeye gidiyor
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General Motors (GM) tarafından yapılan açıklamada, şirketin hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmesi ve büyük etki yaratacak yatırımlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

1000'den fazla maaşlı çalışan etkilenecek

Bu kapsamda, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılacağı duyurulan açıklamada, GM'nin liderliğini sağlayacak güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olanlara minnettar olunduğu kaydedildi.

GM'nin açıklamasında işten çıkarmaların ne kadar personeli kapsadığına dair bilgi verilmemesine rağmen, ABD basınında çıkan haberlerde, şirketin söz konusu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği aktarıldı.
Haberlerde, işten çıkarmaların GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsündeki yaklaşık 600 çalışanı de kapsadığı ifade edildi.

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