Geniş bir eşya grubuna koruma önlemi hazırlığı

ANKARA (EKONOMİ)– Aralarında son dönemin popüler mutfak eşyası “airfryer” ile robot süpürgelerin de bulunduğu bazı elektrikli eşyalar, cam ve porselen mutfak eşyalarının da bulunduğu geniş bir eşya grubundaki eşyanın ithalatına gözetim uygulaması genişletildi.

Ticaret Bakanlığı’nın üç ayrı tebliği Resmi Gazetede yayımlandı. Gözetim, listelerdeki eşyaların birim-adet ya da ağırlık bedellerinin altında olanların İthalat Genel Müdürüğü’nden alınacak gözetim belgesiyle ithal edilebilmesi şeklinde düzenlendi. Tebliğler yayımını izleyen 30. günde yürürlüğe girecek.

İthalatta gözetim uygulamasına ilişkin 2023/7 sayılı tebliğde değişiklikler yapan tebliğ ile robot 23 Mart'ta tebliğ ile uygulamaya konulan gözetim uygulaması zaman içindeki değişiklikler geri alınacak şekilde yeniden belirlendi. Kapsamda, 73. Fasıldaki gaz yakıtlı ocaklar ile elektronik-elektrikli cihazları 85. Fasıldaki robot süpürgeler dahil süpürgeler, mikser, meyve sıkacakları, su ısıtıcıları, kettle, elektrikli sobalar (dizel taşıtların ön ısıtılmasında kullanılanlar hariç), elektrikli ızgaralar, kahve ve çay yapmaya yarayanlar, ekmek kızartma makineleri ve fritözlerden bazılarına gözetim önlemi getirildi.

Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9 sayılı tebliğde değişiklik yapan tebliğle, cam ve cam eşyayı kapsayan 70. Fasıldaki bazı eşyaya gözetim uygulaması getirildi. Bu kapsamda sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) tanımlı 7013 pozisyon numaralı bazı ürünlere de gözetim getirildi. Bu eşyalar da listede yazılı ton bedelinin altında olması halinde İthalat Genel Müdürlüğü izniyle ithal edilebilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan 2023/8 sayılı yeni bir tebliğ ile de seramik mamuller tanımlı 69. Fasıldaki bazı eşyalar için gözetim başlatıldı. Bu kapsamda, porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası tanımlı 6911 pozisyonundaki bazı ürünlere gözetim uygulaması getirildi. Bu kapsamdaki eşyanın listedeki kg birim bedeli karşılığının altında olanları İthalat Genel Müdürlüğü izniyle ithal edilebilecek.