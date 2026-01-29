“Geniş kapsamlı bir vergi affı bekliyoruz”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, yılın ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, oda olarak güçlü bir dönemde olunduğunu ancak tüccar ve sanayicinin finansman ve vergi yükü nedeniyle ciddi baskı altında kaldığını ifade etti. Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın fiziki altyapı ve bütçe açısından en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte hem Eskişehir’e hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir noktaya ulaşılması gerektiğini dile getirdi.

Son dönemde enflasyon tartışmalarında tüccar ve sanayicinin hedef haline getirildiğini belirten Güler, fiyat artışlarının arkasındaki temel unsurların göz ardı edildiğini söyledi. Metin Güler, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Tüccarımız ve sanayicimiz enflasyon baskısını hissetmeye devam ediyor. Son dönemde, ürünlere zam yapanın doğrudan tüccar ve sanayici olduğu yönünde bir algı oluştu. Oysa pazaryerlerindeki yüksek komisyon oranları, kredi kartı komisyonları ve Katma Değer Vergisi gibi unsurlar fiyatları ciddi biçimde artırıyor. Ambalaj ve navlun hariç bir ürünün fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Bu tablo bizi kökten rahatsız ediyor ve mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor.” Güler, özellikle dijital pazaryerleri ve organizasyon platformlarındaki komisyon oranlarının yüzde 30’lara yaklaştığını belirterek, bu oranların yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Finansmana erişimde vergi ve SGK engeli

2026 yılı başı itibarıyla finansman tarafında görece bir rahatlama yaşandığını ancak bunun sahaya tam olarak yansımadığını dile getiren Güler, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının kredi kullanımında en büyük engel olduğunu söyledi. Güler, politika faizindeki düşüşe rağmen ticari kredilerde aynı oranın görülmediğine dikkati çekerek, kamuya borcu bulunan işletmelerin krediye erişimde dışlandığını vurguladı.

“Şirketlerde yıllardır dağıtılmamış kârlar var”

İş dünyasının 2026 yılına ilişkin en büyük beklentisinin vergi affı olduğunu belirten Güler, özellikle şirketlerde biriken dağıtılmamış karların ve ortakların şirketten çektiği tutarların büyük risk oluşturduğunu dile getirdi. Metin Güler, vergi affına ilişkin beklentiyi şu sözlerle dile getirdi: “2026 yılı itibarıyla hepimizin ortak beklentisi bir vergi affıdır. Şirketlerde yıllardır dağıtılmamış karlar var, ortakların şirketten çektiği ya da şirkete borçlu olduğu tutarlar bulunuyor. Bunlar mevcut haliyle faizi ve vergisiyle talep edildiğinde şirketlerin ayakta kalması mümkün değil. Geniş kapsamlı bir vergi affıyla bu dosyaların kapatılması, ardından yeni ve net bir sistemle sıfırdan başlanması gerekiyor. Bu affı hızlı bir şekilde istiyoruz ve bekliyoruz.” Güler, kapsamlı bir vergi affının hayata geçirilmesi halinde hem iş dünyasının geleceği daha sağlıklı planlayabileceğini hem de kamunun daha şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı ile karşı karşıya kalacağını sözlerine ekledi.