Geniş para arzı M3 2023'te yüzde 65,9 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 55,5 olarak gerçekleşirken Aralık ayında yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2023’te yüzde 78,4 iken Aralık 2023’te yüzde 75,4 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 51,4 artmışken, Aralık 2023’te ise yüzde 50,2 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Aralık 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 65,9 oranındaki büyümede yüzde 41,8 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 20,5 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 53,1’i özel sektörden, yüzde 14,5’i genel yönetimden, yüzde 2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 5’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 9,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."