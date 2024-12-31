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Geniş para arzı M3 kasımda yüzde 40,9 büyüdü

Geniş para arzı M3, Ekim 2024 döneminde yıllık yüzde 41 büyümenin ardından Kasım 2024 döneminde yıllık yüzde 40,9 büyüdü.

Haber Merkezi
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Geniş para arzı M3 kasımda yüzde 40,9 büyüdü
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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %34,2 olarak gerçekleşirken Kasım ayında %31,8 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2024'te %45,3 iken Kasım 2024'te %45,8 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2024'te bir önceki yıla göre %38,1 artmışken, Kasım 2024'te %35,7 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Kasım 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %40,9 oranındaki büyümede %23,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %11,9 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,2 oranındaki büyümede ise %1,4 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu %1 ile para piyasası fonları izlemiştir. "

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