Geniş para arzı M3 kasımda yüzde 40,9 büyüdü
Geniş para arzı M3, Ekim 2024 döneminde yıllık yüzde 41 büyümenin ardından Kasım 2024 döneminde yıllık yüzde 40,9 büyüdü.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %34,2 olarak gerçekleşirken Kasım ayında %31,8 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2024'te %45,3 iken Kasım 2024'te %45,8 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2024'te bir önceki yıla göre %38,1 artmışken, Kasım 2024'te %35,7 artmıştır.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Kasım 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %40,9 oranındaki büyümede %23,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %11,9 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,2 oranındaki büyümede ise %1,4 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu %1 ile para piyasası fonları izlemiştir. "