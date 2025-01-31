Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 39 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı bir önceki ay yüzde 31,8 olarak gerçekleşirken, aralık ayında yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

Geniş para arzı M3 ise Kasım 2024 döneminde, yıllık yüzde 41 büyüme sonrası Aralık 2024'te yıllık yüzde 39 büyüdü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2024'te yüzde 45,8 iken Aralık 2024'te yüzde 43,5 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 35,7 artmışken, Aralık 2024'te ise yüzde 37 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Aralık 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 39 oranındaki büyümede yüzde 22,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 11,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 3,3 oranındaki büyümede ise yüzde 1,9 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu yüzde 1,2 ile vadesiz TL mevduatlar izlemiştir.

Geniş para arzı M3, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 628 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1, 237 Milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz TL mevduatlar etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 31,4’ü özel sektörden, yüzde 8,4’ü genel yönetimden, yüzde 1,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 2,5’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 4,9 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 2,7’si özel sektörden, yüzde 0,7’si genel yönetimden, yüzde 0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 0,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."

Dar ve geniş para arzı nedir?

M0, en dar anlamdaki para arzıdır. Banknotlar ve madeni paranın toplamından bankaların kasalarındaki nakit paranın düşülmesiyle bulunan toplamı gösterir.

M1, M0 para arzında nakit paralara bankalardaki vadesiz mevduatın eklenmesiyle bulunur.

Geniş para arzı da iki şekilde ölçülür. M2, M1’de olan nakit ve vadesiz mevduatlara bankalardaki vadeli mevduatların eklenmesiyle bulunur.

M3 ise en geniş para arzı olup, nakit ve mevduatlara, repo ve para piyasası fonları ile bankalarca ihraç edilen menkul kıymetlerin eklenmesiyle bulunur.