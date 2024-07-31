Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 47 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yapılan açıklamaya göre, parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mayıs 2024'te yüzde 51,2 iken Haziran 2024'te yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mayıs 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 46,7 artmışken, Haziran 2024'te ise yüzde 37,5 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Haziran 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 46,7 oranındaki büyümede yüzde 28 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 14,2 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 3,57 oranındaki büyümede ise yüzde 2,03 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olmuştur.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 2,96’sı özel sektörden, yüzde 0,79’u genel yönetimden, yüzde 0,14’ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,22’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 0,55 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."