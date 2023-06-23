Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 52 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 55,2 olarak gerçekleşirken Mayıs ayında yüzde 41,7 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Nisan 2023’te yüzde 83,3 iken Mayıs 2023’te yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Nisan 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 51,6 artmışken, Mayıs 2023’te ise yüzde 45,5 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Mayıs 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 51,9 oranındaki büyümede yüzde 31,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 17,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 48,1’i özel sektörden, yüzde 11,7’si genel yönetimden, yüzde 2,4’ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 11 oranında azalış olarak katkı yaptı.