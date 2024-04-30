Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 61 büyüdü
Geniş para arzı M3, Şubat 2024 döneminde yıllık yüzde 64,5 büyümenin ardından Mart 2024 döneminde yıllık yüzde 61,4 büyüdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %57,2 olarak gerçekleşirken Mart ayında %59,1 olarak gerçekleşti.
Raporda şu bilgiler verildi:
"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2024'te %69,7 iken Mart 2024'te %65 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Şubat 2024'te bir
önceki yıla göre %51,7 artmışken, Mart 2024'te ise %50,8 artmıştır.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.
Mart 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %61,4 oranındaki büyümede %36,2 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %20,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %51,5’i özel sektörden, %15,6’sı genel yönetimden, %2,4’ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %9,9 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."