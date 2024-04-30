Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 61 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %57,2 olarak gerçekleşirken Mart ayında %59,1 olarak gerçekleşti.

Raporda şu bilgiler verildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2024'te %69,7 iken Mart 2024'te %65 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Şubat 2024'te bir

önceki yıla göre %51,7 artmışken, Mart 2024'te ise %50,8 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Mart 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %61,4 oranındaki büyümede %36,2 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %20,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %51,5’i özel sektörden, %15,6’sı genel yönetimden, %2,4’ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %9,9 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."