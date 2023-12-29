Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 66 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 56,8 olarak gerçekleşirken Kasım ayında yüzde 55,5 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2023’te yüzde 81,7 iken Kasım 2023’te yüzde 78,4 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 50,4 artmışken, Kasım 2023’te ise yüzde 51,4 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldi.

Kasım 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 66,2 oranındaki büyümede yüzde 41,8 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 20,7 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 54,3’ü özel sektörden, yüzde 14,1’i genel yönetimden, yüzde 2,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 4,7’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 9,5 oranında azalış olarak katkı yaptı.