Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 66,5 büyüdü
Geniş para arzı M3, Ağustos 2023 döneminde yıllık yüzde 66,4 büyümenin ardından Eylül 2023 döneminde yıllık yüzde 66,5 büyüdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafındna yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %63,2 olarak gerçekleşirken Eylül ayında %57,9 olarak gerçekleşti.
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ağustos 2023’te %85,9 iken Eylül 2023’te %84,3 oldu. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2023’te bir önceki yıla göre %49,9 artmışken, Eylül 2023’te ise %50,6 arttı.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.
Eylül 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %66,5 oranındaki büyümede %41,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olurken, bunu %21,4 ile vadesiz mevduatlar izledi ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %54,4’ü özel sektörden, %15,1’i genel yönetimden, %2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %9,4 oranında azalış olarak katkı yaptı.