Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 66,5 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafındna yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %63,2 olarak gerçekleşirken Eylül ayında %57,9 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ağustos 2023’te %85,9 iken Eylül 2023’te %84,3 oldu. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2023’te bir önceki yıla göre %49,9 artmışken, Eylül 2023’te ise %50,6 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Eylül 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %66,5 oranındaki büyümede %41,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olurken, bunu %21,4 ile vadesiz mevduatlar izledi ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %54,4’ü özel sektörden, %15,1’i genel yönetimden, %2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %9,4 oranında azalış olarak katkı yaptı.