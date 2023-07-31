Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 70,5 büyüdü
Geniş para arzı M3, Mayıs 2023 döneminde yıllık yüzde 52,1 büyümenin ardından Haziran 2023 döneminde yıllık yüzde 70,5 büyüdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %41,7 olarak gerçekleşirken Haziran ayında %64,1 olarak gerçekleşti.
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mayıs 2023’te %82,9 iken Haziran 2023’te %81,4 oldu. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mayıs 2023’te bir önceki yıla göre %45,5 artmışken, Haziran 2023’te ise %53,9 arttı.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.
Haziran 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %70,5 oranındaki büyümede %42,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %23,6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %61,3’ü özel sektörden, %17,1’i genel yönetimden, %3,0’ı banka dışı finansal kuruluşlardan ve %2,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %13,9 oranında azalış olarak katkı yaptı.