Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 70,5 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %41,7 olarak gerçekleşirken Haziran ayında %64,1 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mayıs 2023’te %82,9 iken Haziran 2023’te %81,4 oldu. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mayıs 2023’te bir önceki yıla göre %45,5 artmışken, Haziran 2023’te ise %53,9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Haziran 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %70,5 oranındaki büyümede %42,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %23,6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %61,3’ü özel sektörden, %17,1’i genel yönetimden, %3,0’ı banka dışı finansal kuruluşlardan ve %2,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %13,9 oranında azalış olarak katkı yaptı.