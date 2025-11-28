Geniş para arzı M3 yüzde 38 büyüdü

Geniş para arzı M3, Eylül 2025 döneminde yıllık %39 büyümenin ardından Ekim 2025 döneminde yıllık %38,3 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %43,5 olarak gerçekleşirken Ekim ayında %48,4 olarak gerçekleşmiştir.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Eylül 2025'te %47,8 iken Ekim 2025'te %47,9 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Eylül 2025'te bir önceki yıla göre %37,9 artmışken, Ekim 2025'te %39,6 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Ekim 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %38,3 oranındaki büyümede %21,2 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %12,5 ile vadesiz mevduatlar ve %2,1 ile para piyasası fonları izlemiş, diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,0 oranındaki büyümede ise %1,3 ile vadesiz YP mevduatlardaki artış etkili olmuştur.

Geniş para arzı M3, Ekim 2025'te bir önceki aya göre 496 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1, 303 Milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz YP mevduatlar etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %32,3’ü özel sektörden, %5,7’si genel yönetimden, %1,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %2,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %4 oranında azalış yönünde katkı yapmıştır.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %1,7’si özel sektörden, %0,3’ü genel yönetimden, %0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %0,2 oranında azalış yönünde katkı yapmıştır.