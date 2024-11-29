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Geniş para arzı M3 yüzde 41,1 büyüdü

Geniş para arzı M3, Eylül 2024 döneminde yıllık %42,3 büyümenin ardından Ekim 2024 döneminde yıllık %41,1 büyüdü.

Haber Merkezi
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Geniş para arzı M3 yüzde 41,1 büyüdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %37,4 olarak erçekleşirken Ekim ayında %34,2 olarak gerçekleşti.

Banka'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Eylül 2024'te %44,7 iken Ekim 2024'te %45,3 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Eylül 2024'te bir önceki yıla göre %40,8 artmışken, Ekim 2024'te %38,1 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Ekim 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %41,1 oranındaki büyümede %23,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %12,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,6 oranındaki büyümede ise %2,3 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu %0,8 ile para piyasası fonları izlemiştir.

Geniş para arzı M3, Ekim 2024'te bir önceki aya göre 459 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1, 507 Milyon TL artarken; bu değişimde vadesiz YP mevduatlar artış, vadesiz TL mevduatlar ise azalış yönlü etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %33’ü özel sektörden, %8,6’sı genel yönetimden, %1,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3,5’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %5,5 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %2,1’i özel sektörden, %0,5’i genel yönetimden, %0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %0,3 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."

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