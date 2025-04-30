Geniş para arzı M3 yüzde 44 büyüdü

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %29,4 olarak gerçekleşirken Mart ayında %32,4 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2025'te %39,6 iken Mart 2025'te %37,1 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Şubat 2025'te bir önceki yıla göre %36,1 artmışken, Mart 2025'te ise %36,7 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Mart 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %44,1 oranındaki büyümede %25,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %13,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %4,4 oranındaki büyümede ise %4,0 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, para piyasası fonları ise %3,3 ile azalış yönlü etki etmiştir.

Geniş para arzı M3, Mart 2025'te bir önceki aya göre 904 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1, 673 Milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz YP mevduatlar etkili olmuştur."