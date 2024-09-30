Geniş para arzı M3 yüzde 44,5 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 27,3 olarak gerçekleşirken ağustos ayında yüzde 32,2 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Temmuz 2024'te yüzde 46,3 iken Ağustos 2024'te yüzde 45,1 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Temmuz 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artmışken, Ağustos 2024'te ise yüzde 40,7 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Ağustos 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 44,5 oranındaki büyümede yüzde 26 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 13,5 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 4,14 oranındaki büyümede ise yüzde 1,64 ile vadesiz YP mevduatlardaki artış etkili olmuştur."