Geniş para arzı M3 yüzde 56 büyüdü

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 59,1 olarak gerçekleşirken Nisan ayında yüzde 46,7 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mart 2024'te yüzde 65 iken Nisan 2024'te yüzde 56,8 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mart 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 50,8 artmışken, Nisan 2024'te ise yüzde 46,5 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Nisan 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 56,1 oranındaki büyümede yüzde 33,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 18,2 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 1,53 oranındaki büyümede ise yüzde 2,67 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olmuştur.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 48,2’ü özel sektörden, yüzde 14,1’i genel yönetimden, yüzde 2,3’ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 10,5 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."