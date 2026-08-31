Geniş tanımlı işsiz sayısı 12,3 milyona ulaştı: İki yılda 1,4 milyon arttı

DİSK-AR, TÜİK’in Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerini baz alarak hazırladığı İşsizliğin Görünümü Raporu’nu yayımladı. Rapora göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 olurken, DİSK-AR’ın hesapladığı geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30,6 olarak kaydedildi. Böylece iki işsizlik göstergesi arasındaki fark 22,5 puana çıktı.

Rapora göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,4; 5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak istiyor, 5 milyon kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Resmi işsizlerin yüzde 83'ü işsizlik ödeneğinden yoksun.

Dar tanımlı işsizlik geriledi, geniş tanımlı işsizlik yükseldi

TÜİK'e göre dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2026'da 2 milyon 860 bin, DİSK-AR'ın geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bin oldu. Temmuz 2024'te dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 200 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 903 bin iken Temmuz 2025'te dar tanımlı işsiz 2 milyon 854 bin, geniş tanımlı işsiz 12 milyon 328 bin olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsiz sayısındaki iki yıllık artış 1 milyon 402 bin oldu.

Dar tanımlı işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 9 iken Temmuz 2025 ve Temmuz 2026'da yüzde 8,1 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Temmuz 2024'te yüzde 27,5 iken Temmuz 2026'da yüzde 30,6'ya yükseldi. Böylece dar tanımlı işsizlik gerilerken geniş tanımlı işsizlik tırmanışını sürdürdü.