Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını DİSK-AR değerlendirdi.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 31,5 olarak açıklandı. Böylece geniş tanımlı işsizlik Haziran 2025 ile aynı düzeye gelerek rekor seviyeye çıktı.

TÜİK'e göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2026 Mart ayında 2 milyon 873 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 850 bin olarak gerçekleşti. Rapora göre, geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum arttı.

Raporda veriler şu şekilde değerlendirildi:

Mart 2024'te 3 milyon 149 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mart 2025'te 2 milyon 848 bin ve Mart 2026'da 2 milyon 873 bin oldu. Dar tanımlı (standart) işsizlik her ne kadar gerileme eğiliminde olsa da geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Mart 2024'te 9 milyon 573 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2025'te 11 milyon 665 bine ve Mart 2026'da 12 milyon 850 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı.

Mart 2024'te yüzde 8,8 olan dar tanımlı işsizlik oranı Mart 2025'te yüzde 8 ve Mart 2026'da yüzde 8,1 olarak açıklandı. Mart 2024'te yüzde 24,2 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ise Mart 2026'da yüzde 31,5'e yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 3,3 milyon ve bir yıllık artış ise 1 milyon 185 bin oldu.

DİSK-Ar Raporu’nda öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde oldu:

•Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı 23,4 oldu.

•Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,3 oldu.

•4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor.

•5,4 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

Resmi işsizlerin yüzde 82’si işsizlik ödeneği alamıyor

TÜİK’in resmi dar tanımlı işsizlerin ezici çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Mart 2026’da TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 2 milyon 873 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Mart 2026 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 526 bin 826’dır. Böylece Mart 2026’da resmi işsizlerin sadece yüzde 18,3’ü işsizlik ödeneği alabildi. 2,3 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 81,7’sinin işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor.