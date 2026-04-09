Genmacs, Eskişehir Teknopark’ta yeni Ar-Ge merkezini hayata geçirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Şirket, Ar-Ge faaliyetlerini daha sistematik ve verimli bir yapıya kavuşturmak amacıyla Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (ETGB) konumlanan yeni merkezini devreye aldı. Beyaz eşya, otomotiv, cam, yapı ürünleri ve gıda sanayi başta olmak üzere beş ana sektöre hizmet sunan Genmacs, projelerinde Ar-Ge ile entegre 3D modelleme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda mevcut proje yapısını daha verimli hale getirmeyi hedefleyen şirket, yeni merkez ile satış, mühendislik ve inovasyon faaliyetlerini tek çatı altında topladı. Genmacs Satış Müdürü Fatih Gülerce, Ar-Ge merkezinin şirketin proje geliştirme kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendireceğini belirterek, “Genmacs olarak sürekli gelişim ve yenilik odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Yaklaşık 10 kişilik çekirdek ekibimiz ile proje bazlı genişlemeyi hedefliyoruz. Yeni yapımız ile projelerimizi daha verimli ve sürdürülebilir bir ortamda geliştirme imkânı bulacağız. Ayrıca devlet desteklerinden yararlanarak daha fazla inovatif projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

39 ülkeye ihracat yapılıyor

İhracatın faaliyetleri içinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Gülerce, son dönemde özellikle metal endüstrisi, alüminyum üreticileri, OEM ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren global firmalarla iş birliklerini artırdıklarını kaydetti. Genmacs’ın bugün itibarıyla 5 kıtada 39 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülerce, “Avrupa ana pazarımız olmakla birlikte geniş bir ihracat ağına sahibiz. İngiltere, Polonya, İtalya, Yunanistan ve Romanya’da aktif distribütörlüklerimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ise başta Fransa ve Hindistan olmak üzere yeni distribütörlük anlaşmaları için görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Küresel ekonomik gelişmelerin sektörü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Gülerce, özellikle lojistik ve finansman maliyetlerindeki artışın yatırım kararlarını zorlaştırdığını aktardı. Gülerce, navlun maliyetlerindeki yükseliş ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların, firmaları mevcut belirsizlik ortamında yatırımlarını ertelemeye yönelttiğini ifade etti.

Finansman desteği sektöre hareket kazandırır

Sektörde öne çıkan başlıca sorunların finansman maliyetleri ve işçilik giderleri olduğunu dile getiren Fatih Gülerce, ihracatçı firmalara yönelik desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Üretim ve istihdam odaklı, ihracat yapan firmalara daha uygun finansman imkânlarının sunulmasının sektöre önemli bir hareketlilik kazandıracağına inandıklarını söyleyen Fatih Gülerce, vergi yükünün hafifletilmesinin ve üreticinin desteklenmesinin de önemine dikkat çekti.