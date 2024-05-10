Genomed Sağlık Hizmetleri iflas etti
Dev şirket Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş., girdiği ekonomik krizden çıkamadı ve iflas etti.
Türkiye’nin sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş., girdiği ekonomik krizden kurtulamayınca iflas etti. Şirketin, 1992 yılında İngiltere’de kurulduğu açıklandı.
Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Bahçelievler’de faaliyet gösteren Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket turistlere yönelik sağlık hizmetleriyle tanınıyordu.
Anahtar teslim laboratuvarlar kuran firma, moleküler tanı, PCR tabanlı sistemler, DNA dizilemesi, gen ekspresyonu, SNP analizi, mutasyon tarama, genotiplendirme ve nükleik asit izolasyonu alanlarında hizmet veriyordu.
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. için iflas kararı verdi. Mahkeme kararında, şirketin İstanbul Bahçelievler merkezli faaliyet gösterdiği ve İstanbul Ticaret Sicil No’sunda kayıtlı olduğu belirtildi.