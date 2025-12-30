Geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Tebliğde, yurt içinde piyasaya arz edilen poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının kanunla belirlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2026'dan itibaren plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı tutarı 1 lira olarak belirlendi.

Çevre Kanunu doğrultusunda, geri kazanım katılım payı tutarları her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Tebliğine göre yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Geri kazanım katılım payı için 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden değerleme oranına göre tebliğde belirtilen miktarlar uygulanacak.