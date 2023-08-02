Geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı ürünlerde geri kazanım katılım payı yüzde 100 artırılırken poşet için 38,5 kuruş olan katılım payı değişmedi.
ANKARA (EKONOMİ)-Cumhurbaşkanı Kararı ile ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi. Poşet için 38.5 kuruş olan katılım payı değiştirilmedi.
Bu ücret yılbaşında 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarılmış ancak tüketicilerin ödediği 25 kuruş değişmemişti.
Aralarında lastik, pil, akü, bitkisel yağ, madeni yağ gibi ürünlerin yer aldığı grupta geri kazanım katılım payı iki katına çıkarıldı.
Cam dahil, içecek ambalajları ile kağıt/karton ambalajlarda ise katılım payı yüzde 20 artırıldı.