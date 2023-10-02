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GES projesi ile 30 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlanacak

KASKİ Genel Müdürlüğünün 160 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile yıllık 30 milyon TL enerji tasarrufu sağlanacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini minimum seviyelere indirebilmek için bir projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda hafta sonu düzenlenen törenle KASKİ Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan 6,5 megavatlık santral, yılda 11 milyon kilovat/saatlik enerji üretimiyle KASKİ'ye yıllık 30 milyon TL'lik enerji tasarrufu katkısı sunacak.

81 bin 698 metrekarelik alanda yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde çevre sağlığı korunarak, karbondioksit salınımı azaltılacak.

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