GES projesi ile yılda 1 milyon 650 bin kilovat elektrik üretilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini, Karpuzsekisi Mahallesi'ndeki güneş enerjisi santralini (GES) sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını belirtti.

Yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde 10 bin metrekare alanda yeni GES'in imalatına bir süre önce başladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Saha çalışmaları dahilinde trafo, panel kablo, kamera ve aydınlatma montajları tamamlanarak, 18 milyon 944 bin 301 TL'ye mal olan tesisimiz, elektrik üretimine başladı. Kurulu gücü 860 kilovat/saat, üretim kapasitesi 750 kilovat/saat olan tesis sayesinde yılda 4,5 milyon lira değerinde 1 milyon 650 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz."