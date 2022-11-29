GESİFED Başkanı Oktay Mersin: “Anadolu iş dünyası üretim ve büyüme refleksini kaybetmedi”

Duygu GÖKSU / AYDIN

Aydın, Denizli ve Muğla’da, iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplayan Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) yöneticileri, Didim’de basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan GESİFED Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, yüksek faiz ve finansmana erişim ile girdi maliyetlerindeki yüksek artışa rağmen, Anadolu iş dünyasının büyüme refleksini, üretme isteğini ve risk iştahını kaybetmediğini söyledi. Mersin, resesyon nedeniyle kasım ve aralık ayında işten çıkarmaların artabileceğini dile getirdi.

“Aralıkta istihdamda azalma sürebilir”

TÜRKONFED’in, EKONOMİ gazetesi işbirliğinde her çeyrekte düzenlediği ‘Anadolu’nun Nabzı Anketi’nin sonuçlarına göre, ekonomideki en önemli sorunun yüzde 80 ile yüksek enflasyon olarak görüldüğünü aktaran Mersin, “Yüksek faiz ve finansmana erişim ile girdi maliyetlerindeki yüksek artış da hemen arkasından geliyor. Siparişlerin son çeyreğe girerken yavaşlaması, üretime yönelik risklerin başında gelirken; her üç iş insanından ikisi, resesyon beklentisi karşısında istihdamda azalmaya gidebileceğini belirtiyor. Şu anda işten çıkarmalar başladı. Aralık ayında bu durum daha da belirginleşebilir. Bu tabloya rağmen Anadolu iş dünyası büyüme refleksini, üretme isteğini ve risk iştahını kaybetmemiş görünüyor. İş dünyasının neredeyse yarısı yatırım yapacağını söylerken, yeni yatırım yapma iştahı da öne çıkıyor. Anadolu’nun üretim, büyüme ve yatırım arzusunu besleyecek politikaların benimsenmesi ile bardağın boş tarafını doldurmak mümkün” değerlendirmelerinde bulundu.

“Asgari ücret yükünü kamu sırtlasın”

Asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bile sorunları çözmekte yeterli olmayacağını söyleyen Mersin, “Bugünkü enfl asyona göre asgari ücret 10 bin TL olabilir ancak 10 bin TL olduğunda da tekrar yeni bir enfl asyon olur ve tekrar asgari ücretin artması gerekir. Dolayısıyla burada önemli olan enfl asyonu durdurmak. Bunun için de iktisat kuralları var. Bu kurallara göre yürürsek, her şey düzelir. Bunu beceremeyecek bir ülke değiliz. Çeşitli zamanlarda biz bu sıkıntıların içinden geçtik. Kurallara dört dörtlük uyarsak, önümüzdeki süreçte de bunları atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçte kamunun sorunları çözmesi lazım. Yükler iş insanının üzerine binmemeli” diye konuştu.

“Küresel büyüme yüzde 2,7’ye iner”

Küresel ekonomi düzeninin 2008 yılında ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen küresel finansal krizi ile bir değişime girdiğini hatırlatan Mersin, “Küresel ticaret savaşları, tekno-milliyetçilik gibi akımların küresel ticaret rejimini tekrar tanzim ettiği bu yeni dönemde, pandemi ve hemen sonrasında baş gösteren jeopolitik gerginlikler ile tedarik zincirleri yeniden oluşturuluyor. 2021’de yüzde 6 olan küresel büyümenin, bu yıl yüzde 3,2’ye, 2023’te de yüzde 2,7’ye yavaşlayacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

Küresel çaptaki dengesizliklerin kendisini jeopolitik gerginliklerde ve savaşta gösterdiğini, Rusya’nın işgalini takiben artık dünyanın yeni bir soğuk savaş dönemine girdiğini söyleyen Mersin, “Bu dönemde mücadele alanı komünizm ile kapitalizm arasında değil, özgür ve demokratik toplumların olduğu ülkelerle, baskıcı rejimlerin olduğu ülkeler arasında şekilleniyor. Küreselleşmenin en son çağında, birçok hane, artan iş güvencesizliği altında orta sınıf bir yaşam tarzının hızla artan maliyetleri ile durgun veya azalan ücretler nedeniyle yaşam standartlarında bir düşüş yaşadı. Bugün, geride kalanların küreselleşmeyi iş güvenliğiyle bağlantılı olarak gördükleri ve devletten herhangi bir tür destek almadan küresel veya ulusal ekonomideki dönüşümlere tahammül edemeyecekleri açık” ifadelerini kullandı.

“Vasıflı elemanları kaybedebiliriz”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin genelde 45 ve 55 yaş arasını ilgilendirdiğini ve bunun ciddi bir iş gücü olduğunu vurgulayan GESİFED Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, “İşletmelerin karar mekanizmalarında çalışmaya vasıfl ara haiz bir iş gücü söz konusu. Bir diğer sorun ise, EYT’nin resesyonun aşırı hissedildiği bir süreçte ilave bir fon ihtiyacı doğuracak olması. Reel sektörün bu problemi kamu desteği olmadan çözebilmesi çok zor. Ayrıca mikro konular da var. Bu çalışanlar belli teşvikler kapsamında çalışıyor. EYT’liler bulundukları iş gücünden ayrıldıklarında, bu birimlerin ne olacağı da önemli bir sorun. Vasıfl ı elemanları kaybedebiliriz” dedi.

Toplantıya; GESİFED üyesi olan Aydın Genç İş İnsanları Derneği (AYGİAD), Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD), Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), Denizli Soroptimist Kulübü - İş ve Meslek Kadınları Derneği (DENSOR), Didim Genç İş İnsanları Derneği (DİGİAD), Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği (EFESİAD), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD), Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD), Marmaris Genç İş İnsanları Derneği (MarmarisGİAD), Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD), Türk Sanayicileri ve iş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi iş insanları katıldı.