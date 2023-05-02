Getir, Alman rakibini satın almaya hazırlanıyor

Financial Times konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde anlaşmaya varılıp varılmayacağının ise henüz kesin olmadığını belirtti.

Gazete Flink'in aynı zamanda halihazırdaki yatırımcılarından 1 milyar dolar değerleme üzerinden 100 milyon dolar yatırım almak için görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Euronews'un internet sitesinde yer alan habere göre, Getir geçtiğimiz aralık ayında da yine Almanya merkezli Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.