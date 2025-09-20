Getir'de yollar ayrılıyor: Mubadala yatırımdan çekiliyor

Varlık fonu Mubadala, 2021 yılında yatırımcı olarak ilgi gösterdiği, yöneticileriyle mahkemelik olduğu yemek teslimat şirketi Getir'le yol ayrımına geldi. Oysa ki Mubadala, mart ayında, 6 ay önce, Rekabet Kurumu'nun kararıyla Getir'in tamamını devralmıştı. Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolü Mubadala'ya geçmişti.

Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre, Abu Dabi egemen varlık fonu, finansman ve araç kiralama faaliyetleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm Getir yatırımlarından çıkmayı değerlendiriyor.

Habere göre Mubadala'nın araç kiralama şirketi Getir Araç'taki hissesini satma görüşmeleri ileri bir aşamada. Görüşmeler araç kiralama şirketi Tiktak'la yürütülüyor. Ancak ne Mubadala ne de Tiktak bu konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt verdi.

Mergermarket daha önce Mubadala'nın ana teslimat iş kolundaki payını satmak için görüşmelerde bulunduğunu ve potansiyel ilgilenen taraflar arasında ABD merkezli Doordash'in de bulunduğunu duyurmuştu.

Getir'in teslimat işinin satışı konusunda görüşmelerin devam ettiği ve birden fazla olası alıcının olduğu belirtildi.

COVID-19 döneminde hızlı yükseliş gösterdi

Getir, COVID-19 pandemisi sırasında hızla büyümüş ve Mubadala'nın da katıldığı bir yatırım turunun ardından 2022'de yaklaşık 12 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı.

Yemek dağıtım grubu, Batı Avrupa'nın yanı sıra New York ve Chicago'da da operasyonlarını kurmuştu.

Getir ve Mubadala arasında gerilimli süreç

Getir ve Mubadala arasındaki gerilim 2024’ün haziran ayında başladı. Mubadala, Getir’e 250 milyon dolarlık ek yatırım yaparak Türkiye’deki gıda ve market operasyonlarının kontrolünü ele alacak şekilde yeniden yapılandırma planladı. Anlaşma kapsamında Nazım Salur, CEO’luk görevinen ayrılacaktı.

Ancak bu anlaşma yürürlüğe giremedi. Mubadala bu gelişmeyi “Kurucular bu anlaşmayı tamamlamak konusunda yetersizlik gösterdi” ifadeleriyle duyurdu.



Daha sonra Mubadala yeni bir anlaşma taslağı hazırladı. Buna göre, Mubadala, Getir’e ek acil finansman sağlayacak ancak karşılığında Getir Türkiye’nin kontrolünü ele alacaktı. Bu kapsamda Getir’in sadece market ve gıda operasyonları değil, Türkiye’deki finansal hizmet kolu GetirFinance ve taksi uygulamasının hisse sahibi de Mubadala olacaktı.



Yeni anlaşma, olağanüstü genel kurulda hissedarların onayına sunulmadan önce Getir yönetim kurulunda oylamaya sunulup kabul edildi. Kurucu Nazım Salur, kendisi ve iki kurucu ortağının anlaşmanın onaylandığı yönetim kurulu toplantısına davet edilmediğini belirterek, durumu “darbeye” benzetti.

Mubadala ise şirketin geleceğini güvence altına alacak tek seçeneği sunduklarını savundu. Getir kurucularının işbirliği yapmadığını iddia eden fon, sürecin hukuki boyuta taşınmasının ardından Hollanda’da görülen davayı kazandı.