Getir/Gültakan: Getir de veri ile dönüşüyor alışverişi hızlı hale getiriyor

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi.

Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi.

“Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Liderlerin Yeni Yol Haritaları'nın tartışıldığı Asansör Konuşmaları'nda teknoloji ile doğan bir şirketin de gelecekte nasıl var olacağı mercek altına alındı. Getir CEO’su Batuhan Gültakan, EKONOMİ Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın sorularını yanıtladı.

Gültakan'dan satır başları şöyle: Getir 10 yaşına girdi. 10 sene önce sektörün içinde öncü olarak 10 dakikada market ürünlerini getirerek işe başladı. Kendi alanında bir çağ başlattı. Global anlamda da kopyaları çıktı. Pandeminin bir şekilde hayatımıza girmesi ile bu model bir anda doğal bir ihtiyaç haline geldi. İş modelinin ötesinde varlık sebebi oldu. Bugün o insanların yüzyıllar boyunca ihtiyaçlarını alıp dönme alışkanlıkları vardı. Getir bu alışkanlığı değiştirdi. Aslında bugün gelinen noktada ciddi bir sektörün kapsını açtı.

Kurulduğumuz günden beri belirsizliğin içindeyiz

Biz kurulduğumuz günden bu yana belirsizliğin, belirsiz bir dünyanın içindeyiz. Bunu yönetirken iki önemli gücümüz var. Birinci avantajımız veri. İkincisi de esnek olmak ve hızlı adapte olmak.

Algoritmaların çalışma mantığını biliyorsunuz. Veri arttıkça optimizasyonu daha iyi yapılıyor. Ama biz daha büyük bir hız istiyoruz. Çünkü aslında bizim Getir olarak sattığımız şey insanların zamanı. İnsanların sepetleri için geçirdiği zamanın 8-10 dakika sürmesini istemiyoruz. Bunun için de yeni özellikler getiriyoruz. Yapay zekayı burada kullanacağız.

Hazır sepet ile 'Her zamankinden' diyebiliyorsunuz

Hazır sepet diye bir kategorimiz var. Tüm alışkanlıklarınızdan sizin için alışveriş listesi oluşuyor. Hani bir restorana gidersiniz de 'her zamankinden' dersiniz ya. İşte bu Hazır sepet aslında 'her zamankinden' demek. Ben de bu yeni uygulamaları deniyorum. Kendi alışveriş hızım da bu nedenle azaldı. Bir de alışveriş listesine yükleme işi yaptık. Alışveriş listenizi yüklediğinizde de yazınız ne kadar kötü olursa olsun bun listeyi hazırlayıp size ulaştırıyoruz