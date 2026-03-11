GGYD/Allıoğlu: Gerçek bağımsızlık sınırları, siyasi iradeyi ve ekonomik geleceği korumaktır

ANKARA (EKONOMİ)

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, GGYD’nin iftar programında yaptığı konuşmada, “İstikrar, güven ve refah ancak barış ortamında gelişir. Biz inanıyoruz ki milletlerin kaderi kendi iradeleriyle belirlenmelidir. Gerçek bağımsızlık yalnızca sınırları korumak deği; aynı zamanda siyasi iradeyi, ekonomik geleceği ve toplumsal huzuru her türlü dış müdahaleye karşı koruyabilmektir” dedi.

İftar programına, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak’ın da aralarında bulunduğu iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden konuklar katıldı. Dernek olarak, Ramazan ayı boyunca yardım organizasyonlarıyla aç binden fazla aileye eriştiklerini de açıkladı.

Konuşmasında, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın cinayetlerine değinen Nezih Allıoğlu, kadınların başarılarını gündeme taşırken, kadın cinayetleri sorunlarının görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Etkinlikte, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı GGYD üyelerine, Gölbaşı’nda oluşturulan yardım noktasına katkılarından dolayı teşekkür ederken, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da GGYD’nin öğrenci, yaşlılara yaptığı yardımları takdir etti.

GGYD iftar programında gazetecilerle sohbet eden Allıoğlu, bir soru üzerine, finansman erişim sorunun devam ettiğini, son dönem açıklanan desteklerin de sektör bazlı kurgulanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı görüşünü vurguladı.

Genç kişilerin işsizlik ve iş kurmaya yönelik görünümüne ilişkin ise Allıoğlu, gençler için girişimciliğin daha cazip olduğu bir dönem yaşandığını belirterek, Gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, mentorluk mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğru destek ekosistemi oluşturulduğunda Türkiye’de genç girişimcilerin çok daha güçlü başarı hikâyeleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz” diye konuştu.