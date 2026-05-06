GİB: Akaryakıtta vergi kaybı 600 milyar TL’yi geçebilir

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı basın ve yayın organlarında yer alan akaryakıt ÖTV tahsilatına ilişkin iddialara yanıt verdi.

GİB'in açıklamasına göre, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlandırmak ve vatandaşların bütçesine olan yansımayı azaltmak amacıyla 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Mart 2026 tarihinden itibaren eşel mobil sistemi devreye alındı. Eşel mobil sistemi kapsamındaki ürünlerin toplam ÖTV'ye tabi ürünler içindeki payının yüzde 96'nın üzerinde olduğu bildirildi.

Petrol ürünlerine ilişkin ÖTV tahsilatı rakamlarına bakıldığında, şubat ayında 44,3 milyar TL olan tahsilatın mart ayında yüzde 18 azalışla 36,3 milyar TL'ye gerilediği açıklandı. GİB, mart ayındaki tahsilatın esas itibarıyla krizin henüz başlamadığı 16 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını belirtti. Kalan 5-15 Mart döneminde ise kriz henüz derinleşmediğinden akaryakıt ürünleri üzerindeki maktu ÖTV tutarlarının bir kısmının alınmaya devam ettiği ifade edildi.

Krizin ana etkisi ne zaman görülecek?

Açıklamada, krizin esas etkisinin 16-31 Mart ile 1-15 Nisan dönemlerini kapsayan nisan ayı tahsilatında görüleceği bildirildi. Nisan ayına ilişkin tahsilatın 6,9 milyar TL olduğu belirtilirken bu rakamın henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı ve 15 Mayıs 2026 tarihinde ilan edileceği hatırlatıldı.

GİB, 4 aylık kümülatif tahsilatın 136,8 milyar TL olduğunu açıkladı. 2026 yılı akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV tahmin rakamının 656,5 milyar TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bütçe hedefine ulaşmak için yılın geri kalanında 519,7 milyar TL'lik ek tahsilat yapılması gerektiği vurgulandı.

Toplam kayıp ne kadar?

Eşel mobil sistemi kapsamında vazgeçilen ÖTV'nin KDV'sinin de tahsil edilemediğine dikkat çekilen açıklamada, yılın geri kalanı için yaklaşık 104 milyar TL'lik KDV'nin tahsil edilemeyeceği ifade edildi. Mevcut petrol fiyatları ve maktu ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda toplam kaybın 600 milyar TL'yi geçeceği de bildirildi.

GİB ayrıca bugün itibarıyla motorin ve LPG'de maktu ÖTV'nin sıfır, benzinde ise 3,0206 TL olarak uygulandığını açıkladı. 5 Mart 2026 tarihinden itibaren günlük tüketim tahminleri dikkate alındığında 86 milyar TL ÖTV ve bu tutar üzerinden alınamayan 17 milyar TL KDV ile birlikte toplam vergi kaybının 100 milyar TL'yi aştığı hesaplandığı belirtildi.