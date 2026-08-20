GİB uyardı: 6 vergi türünde ödeme için bugün son gün

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerine yönelik önemli bir hatırlatmada bulunarak, bazı vergi ve yükümlülüklerin beyan ve ödeme işlemleri için sürenin bugün sona ereceğini bildirdi.

Vergi ödemelerini belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen mükelleflerin borçlarına, yasal düzenlemeler doğrultusunda gecikme faizi ve ilgili cezai yaptırımlar uygulanabilecek. GİB, mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son günü beklemeden tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Gün sonuna kadar beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi türleri şöyle:

İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Şans Oyunları Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Veraset ve İntikal Vergisi Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme

Eğlence Vergisi Müşterek bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Yangın Sigortası Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Vergi ödemeleri nasıl yapılacak?

Mükellefler vergi ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerinden gerçekleştirebilecek.

Ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyen mükellefler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.